Fontana, governatore Lombardia: "Suso ha classe. E Scaroni è super"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e grande tifoso rossonero: "Pronostico? Partiamo male... cambiamo domanda, sono scaramantico. L’Inter è il nemico, parlando di sport. Icardi mi fa paura, la palla buona non la sbaglia mai, proprio mai. È una gufata? Precisamente. Il Milan è una squadra che inizia ad avere un’identità sua. Vanno apportati correttivi, ma c’è una base su cui lavorare. Gattuso ha le idee chiare, si può fare bene. In attacco a volte siamo troppo statici, bisogna far girare palla rapidamente e aggiustare la difesa. Il modo in cui siamo stati raggiunti da Cagliari e Atalanta è inaccettabile. Occorre qualche anno per tornare tra i top club europei, poi per vincere serve anche un po’ di fortuna. E magari nessuno che annulli se segna Muntari. Mi piace Suso, l’unico che ha veramente tanta classe. Spero ci spinga a centrare l’obiettivo di tornare in Champions League. L’acquisto di Paquetà fa capire che Elliott sta unendo entusiasmo alla voglia di valorizzare il club, non sta solo traghettando. Di sicuro alla presidenza c’è un fuoriclasse, Scaroni è super. E se avessimo avuto una proprietà potente già l’anno scorso, non saremmo stati presa di mira dalla Uefa".