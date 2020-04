G. Galli su Ibra: "Un errore rinunciare alla sua leadership, ma l’età..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Giovanni Galli ha parlato del futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Parliamo di un calciatore che a ottobre compirà 39 anni, per cui un club come il Milan dovrebbe naturalmente fare tutte le valutazioni del caso sotto l’aspetto della tenuta fisica e atletica. Quanto a tecnica e leadership però non si discute: sarebbe un errore rinunciarvi. Milik? Buon giocatore, ma forse non in grado di fare la differenza in un club come il Milan".