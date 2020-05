G. Rossi: "Mettere gli atleti in isolamento lontano dalle famiglie non è giusto"

Intervenuto ai microfoni de "La Repubblica" Giuseppe Rossi, ex attaccante di Villareal e Fiorentina, ha parlato dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Quando parla il dottore Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa a Clifton, New Jersey, compresa mia moglie. La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare. Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti”.