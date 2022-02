Galeone: "Campionato riaperto. Ora l'Inter deve fare attenzione al Napoli"

Giovanni Galeone, ha parlato a Vikonos Web Radio/TV della corsa al titolo: "La lotta scudetto è totalmente riaperta. L'Inter è ancora la più forte ma se perde una partita dopo averla dominata per 70 minuti, c'è qualcosa che non va. Il Napoli se l'è passata male nei mesi scorsi ma Spalletti ha fatto un grande lavoro e ora per lo scudetto se la gioca più del Milan. Se sabato batteranno i nerazzurri nello scontro diretto, la gara che deve recuperare Inzaghi, non conterà più".