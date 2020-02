Galli su Milan-Fiorentina: "La gara che mi rappresenta di più"

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galli, ex di Fiorentina e Milan, ha parlato del match in programma sabato al Franchi: "I rossoneri stanno recuperando e crescendo. Ci sono dei gradini su cui hanno inciampato ma intanto hanno ritrovato Rebic. I viola sono usciti da un periodo difficile, dilagando a Genova mentre le tre precedenti sconfitte ci potevano stare. Questa sfida può far capire a entrambe a cosa possono realmente aspirare. Spero sia una gara in cui si affrontino a viso aperto, senza pesi sulle spalle e nessuna delle due giochi sull'avversario. Ho fatto 9 anni a Firenze e 4 al Milan quindi è senza dubbio la partita che mi rappresenta di più".