Galliani a Sky: "Il Milan mi manca tantissimo, ma la vita non è cambiata. Higuain? Grande attaccante"

Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport nel pre gara di Milan-Juventus: "C'è entusiasmo. Vittorie consecutive e il buon pareggio a Siviglia. un po' troppi infortunati ma la squadra sta girando bene. Se mi manca il Milan? Tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo. Prima ero ad del Milan e tifoso del Monza, ora sono ad del Monza e tifosissimo del Milan. La vita è la stessa. Higuain vs CR7? Sono due grandissimi. Gonzalo è un super attaccante ma Cristiano è inarrivabile".