Galliani: "Il Covid mi ha cambiato la vita. Monza, amarezza e ambizioni"

"Il Covid mi ha cambiato la vita. Monza, amarezza e ambizioni" parola di Adriano Galliani. Intervistato dal Corriere della Sera l'a.d. del Monza ha parlato della sua vita e del futuro del Monza. "Il mio approccio alla vita è cambiato dopo il Covid. Dopo la trasferta di Cittadella ho rischiato un incidente con un autobotte in autostrada. La mattina seguente ero alla Chiesa del Carmine per ringraziare la Madonna". Spazio anche a Silvio Berlusconi: "L'ho sentito dopo la partita. Era dispiaciuto, puntavamo alla promozione in A anche se abbiamo raggiunto il miglior risultato di sempre nella storia del Monza con il 3° posto in B". Chiesa sul futuro: "Allenatore? Non si prendono decisioni a caldo. La prossima stagione inizierà a Ferragosto con la Coppa Italia. Dovremo prima vendere un mare di calciatori ma le ambizioni restano".