Intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell'inaugurazione del mercato a Rimini, Adriano Galliani ha parlato di tanti temi tra cui il suo ultimo colpo in rossonero: Mario Pasalic. Queste le sue parole sul croato: "​L'ultimo colpo è stato Mario Pasalic che non so perché il Milan non abbia riscattato, visto che giocatore? Ora sta facendo benissimo"