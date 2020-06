Galliani: "Non ho tradito il Milan andando al Monza. Ibrahimovic ipotesi irrealizabile"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine della conferenza della promozione del Monza in Serie B, Adriano Galliani ha parlato del club biancorosso e del Milan. Queste le domande e le risposte:

Se qualche club internazionale lo ha cercato dopo l'addio al Milan.

"Ci sono state richieste ma non faccio nomi. Approdare al Monza non è stato un tradimento al Milan. Prima di andare al Milan, ero al Monza e poi sono tornato nella squadra della mia città. Non ho mai pensato di andare in un'altra squadra che non fosse il Milan, il Monza infatti non è un altro club ma la squadra della mia città di nascita."

Su Ibrahimovic al Monza.

"Ibrahimovic lo sento, è un vecchio amico ma è un ipotesi non realizzabile. Anche per regolamento. In Serie B, infatti, c'è un limite sui giocatori disponibili in rosa nati dopo il 1997."

Su Milan-Monza in Serie A.

"Questa è una domanda Marzulliana. Ci penseremo quando succederà."