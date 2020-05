Galliani su Braida: "Al Milan ha fatto un lavoro straordinario"

Nel corso dell’intervista concessa al Messaggero Veneto, Adriano Galliani ha speso parole d’elogio per Braida: "Ariedo lo conosco da novembre del ‘75 quando lo scambiammo nel mercato con Peressin che andò al Palermo e lui venne al Monza. Un mese dopo venimmo a vincere a Udine per 1-0, si giocava ancora al Moretti. A fine stagione fummo promossi in B. Ariedo, terminata la carriera nel Sant’Angelo Lodigiani, venne a fare il ds al Monza, nel 1984 lavorò all’Udinese, poi quando Berlusconi prese il Milan mi raggiunge in rossonero. Il presidente voleva Italo Allodi come ds e mi ripeteva sempre: "Ariedo? Ma Ariedo chi?". Alla fine la spuntai io. Braida ha fatto un lavoro straordinario, ha portato tanti campioni al Milan. Lo considero come un fratello".