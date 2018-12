Galliani su Radice: "Eravamo amici, mi spiace molto"

Dalle pagine di Tuttosport, Adriano Galliani ha ricordato così il compianto Gigi Radice, scomparso ieri all’età di 83 anni: "Eravamo amici fin dalla fine degli anni ’60, quando iniziò ad allenare il Monza. Ricordo che un sabato mattina ero in centro a Monza e alcuni suoi parenti mi dissero di andare in trasferta a Foggia. All’inizio non ci pensavo minimamente, poi presi il treno, vidi la partita e tornai in città la notte di domenica. Ricordo la promozione del suo Cesena in A con Ariedo Braida centravanti così come la sua Fiorentina e la sua Roma. Eravamo anche vicini di casa. È stato un allenatore che ho seguito molto. Ho tanti ricordi in testa, mi spiace molto per la sua morte".