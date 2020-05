Galliani: "Zaccheroni al Milan fu una scelta mia"

Intervistato dal Messaggero Veneto, l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha parlato anche dell’esperienza in rossonero di Zaccheroni: "Fu una idea tutta mia. Noi qualche anno prima puntammo su un allenatore, Sacchi, che non aveva mai allenato in A. Detto che non ci siamo mai fatti condizionare dal curriculum, Alberto aveva fatto molto bene con l’Udinese portandola al terzo posto e a me piaceva da matti come giocavano i bianconeri". E fu subito Scudetto: "Eravamo reduci dalle due stagioni peggiori della gestione Berlusconi: un decimo e un undicesimo posto con Sacchi e Capello in panchina. Braida mi disse che Zac aveva già firmato con un’altra squadra, alzai il telefono e chiamai Alberto: era libero e trovammo l’accordo in poco tempo".