Ganz a MTV: "352 modulo giusto per attaccare il Genoa, ma attenzione agli accorgimenti difensivi"

Maurizio Ganz è stato intervistato da Milan Tv prima di Milan-Genoa: “L’importante è che il Milan giochi con le due punte, è essenziale. Il 352 è un buon modulo, serve stare attenti dietro, serve chiudere nella maniera giusta. Gli accorgimenti devono essere perfetti. Il calcio è questo: sei alle stelle ma se perdi sei alle stalle. Il Milan si gioca una partita molto importante, ha un’occasione per avvicinarsi al quarto posto e per qualificarsi in Champions League. Sono due punte importanti, che giocano molto bene insieme, sono diverse tra di loro. Higuain esce molto bene dalla linea d’attacco e smista molto bene i palloni, mentre Cutrone cerca bene la profondità. Speriamo siano serviti nella maniera giusta, è essenziale. L’atteggiamento deve essere perfetto, il Milan sa cosa deve fare, difendere bene. Il Genoa ha attaccanti importanti. Al di là del modulo, conterà l’atteggiamento. Il Milan sta bene, dovrà attaccare nella maniera giusta. Il giocare bene la palla, La difesa a tre non è un azzardo, Gattuso sa quello che fa. Il 352 è il modulo giusto per affrontare il Genoa. È un Milan fatto per giocare a calcio, non per buttare a palla in avanti. Il 352 è il modulo giusto”