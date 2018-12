Ganz a MTV: "Castillejo ha tecnica e fame, sarà decisivo in stagione. Sul ruolo di Conti..."

Maurizio Ganz, ex bomber rossonero, ha parlato così a Milan TV di Samu Castillejo e Andrea Conti, frecce alla ricerca di un posto da titolare: "Castillejo è un giocatore interessante, ha voglia e grande tecnica. Contro il Torino è entrato bene, cercando subito di dare il suo apporto per vincere. È in crescita e sono certo che farà la differenza perché conosce tanti ruoli, non solo sugli esterni, ma anche come seconda punta. Conti? Lo aspettiamo tutti. Ha fatto grandissime cose con l'Atalanta poi ha avuto enorme sfortuna. Quando tornerà, sono certo darà freschezza mentale a tutta la squadra. Si merita di tornare al top, sia come esterno nel 3-5-2 o terzino della difesa a quattro".