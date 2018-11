Ganz a MTV: "Milan, attenzione a Immobile, Savic e Leiva. Parolo è un attaccante aggiunto, pericoloso negli inserimenti"

Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato così gli uomini più pericolosi della Lazio: “La Lazio ha dei giocatori importanti. Il primo è Immobile che sta facendo un grandissimo campionato, come l’anno scorso. Savic quest’anno non sta giocando ai suoi livelli ma è importante, mi piace molto Leiva davanti alla difesa, dà equilibrio. Parolo è un centrocampista moderno che si butta spesso in avanti e diventa il secondo o il terzo attaccante, si inserisce bene sia sulle palle da fermo che sulle ripartenze. È un giocatore da tenere d’occhio”