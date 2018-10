Ganz fa 50: "Inter e Milan, a testa alta. Ora in Nazionale sarei inamovibile"

Maurizio Ganz spegne domani 50 candeline. L'edizione bresciana del Corriere della Sera ha intervistato l'ex attaccante di Brescia, Inter e Milan, che ha detto: "Gli interisti si sono sentiti traditi quando sono passato in rossonero, dove sono stato decisivo con i miei gol per lo scudetto. Però a Brescia come a Bergamo, all’Inter come al Milan, posso andare a testa alta: le statistiche parlano", le sue parole.

Se Ganz fosse nato vent’anni dopo, ora in Nazionale sarebbe titolare?"Inamovibile. Ho dovuto competere con Baggio, Totti, Del Piero, Vieri, Vialli, Montella, Ravanelli. Ora in pochi fanno la differenza, ma non torno indietro: sono felice di aver giocato nel calcio vero, quello di una volta", ha aggiunto.