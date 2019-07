Ganz: "Voglio creare un grande gruppo. Noi siamo il Milan e l'obiettivo è sempre quello di arrivare in alto"

In merito a agli obiettivi stagionali, Maurizio Ganz, nuovo allenatore del Milan Femminile, ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Il mio obiettivo è di capire le caratteristiche delle mie giocatrici per dare loro un certo tipo di gioco che ho già in mente. Voglio creare un grande gruppo, abbiamo tante giocatrici che giocano in nazionale. Migliorarci non sarà facile, anche le altre squadre si sono rafforzate. Sarà un campionato ancora più equilibrato. Un idea di gioco ci deve essere sempre, bisogna sapere cosa fare quando si ha la palla e quando ce l'hanno le avversarie. Obiettivi? Sarebbe bello vincere il campionato, arrivare in Champions e vincere anche la coppa Italia. Sarebbe facile rispondere così. Noi siamo il Milan e l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile. Sarò contento se avrò fatto quello che ho in mente: migliorare le ragazze, essere attento al gruppo, dare un'identità alla squadra, arrivare all'obiettivo con tutto l'organico, il bel gioco e ovviamente arrivare ad un risultato importante".