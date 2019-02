Gasperini: "Giochiamo per l'Europa League, la Champions è esagerata. Milan, Roma e Lazio possono fare filotti, è difficile rimontare"

Ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro il Torino, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della lotta per un posto in Champions League: "Peccato non aver fatto risultato perché c'erano le condizioni. Il campionato è ancora lungo e sono convinto che rientriamo, saremo anche più precisi. Mai parlato di zona Champions, giochiamo per l'Europa, la CL è esagerata. Roma, Milan e Lazio sono in grado di fare filotti, è difficile rimontare, i nostri avversari sono Torino, Fiorentina e Sampdoria. I valori nell'arco del campionato sono destinati ad allungarsi".