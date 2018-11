Gattuso a MTV: "Abbiamo giocatori in meno rispetto all'andata ma c'è una grandissima atmosfera. Dobbiamo essere più organizzati rispetto alla partita di San Siro. Vogliamo qualificarci"

Gennaro Gattuso ha parlato così a Milan Tv: “Abbiamo qualche giocatore in meno rispetto all’andata ma una mentalità più leggera, dopo le tre vittorie. Abbiamo perso giocatori importanti ma c’è una grandissima atmosfera. La partita contro il Betis non era stata giocata bene, arriviamo in un momento migliore domani rispetto a due settimane fa. Sono una squadra che palleggia tantissimo. Ha una sua identità, gli piace palleggiare e imbucare. Non gli piace giocare sugli esterni. È una squadra che per il palleggio che fa non verticalizza tantissimo. Pur non giocando una grandissima partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Serve essere più organizzati e fargli fare meno imbucate possibili. In questo momento, pensiamo solo a domani. Ci sarà una squadra che a San Siro ci ha messo in difficoltà, alla Juve penseremo domenica. Vogliamo qualificarci, le nostre energie sono dedicate solo a domani. Infortunati? Calabria è in grande miglioramento, Higuain lo valutiamo in questi giorni, Bonaventura è quello messo peggio. Stanno lavorando, Calabria sta meglio degli altri”.