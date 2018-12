Gattuso a MTV: "Complimenti ad Abate, ieri ero preoccupato per la difesa a quattro. Vittoria molto pesante"

Gennaro Gattuso ha parlato a Milan Tv dopo Milan-Parma.

Sull’ingresso di Borini: “Lo stavo per fare sullo 0-0, Mauri non aveva 90’ nelle gambe. La squadra mi è piaciuta per come abbiamo sviluppato e tenuto il campo. L’unica pecca è che eravamo pochi presenti in area, c’era poca gente. Avremmo dovuto fare qualche combinazione in più in mezzo, con Borini siamo cresciuti in questo aspetto. Con gli inserimenti centrali è più difficile rispetto a farli sull’esterno. Nel primo tempo attaccavamo solo sugli esterni, nel secondo anche centralmente”

Su Bakayoko e il paragone con Desailly: “La sorpresa maggiore di Bakayoko è a livello tattico. Le doti fisiche le conoscevamo. Mi piace per come ascolta, per come si muove. Si sta vedendo un Bakayoko che chiude più linee di passaggio, impatta di più e pizzica in avanti. È quello che gli mancava, oggi non la tocca più di due volte, è un segnale importante. Mi piace per come si è consegnato a me e al mio staff. Ci sta sorprendendo, deve continuare così”

Sull’importanza della vittoria: “E’ pesante perché abbiamo giocato contro una squadra fastidiosa, contro una squadra che ti può far male in qualsiasi momento. Oggi li abbiamo limitati nelle ripartenze, nel abbiamo prese solo due. Sul resto, la squadra si è mossa bene. Faccio i complimenti ad Abate per come sta giocando. Oggi ero preoccupato per la difesa a quattro. Ho giocato così perché con loro a tre si poteva ballare, come è successo al Torino contro il Parma. Devo ringraziare Ignazio per la disponibilità, ma ero preoccupato”

Sulla partita: “Adesso va di moda il discorso dei cambi. Questo fa parte del mestiere e lo accettiamo. Penso che oggi abbiamo subito gol sul loro primo tiro. Del calcio fa parte anche questo. Dobbiamo continuare a lavorare, non devo leggere ed ascoltare nessuno. Il resto sono solo chiacchiere”

Sullo spirito del Milan nell’emergenza: “Due settimane fa avevo detto che dopo la sosta avevo visto una squadra carica, a differenza delle altre volte quando li vedo stanchi. Ognuno ha fatto qualcosa in più. Mi dispiace vedere i ragazzi che ne escono con le ossa rotte, come Bertolacci giovedì. Oggi abbiamo bisogno di tutti, nello spogliatoio ci vuole armonia. È una squadra incredibile che ci mette senso di appartenenza e voglia, mi stanno dando tutto, è facile giocare con un gruppo così”.