Gattuso a MTV: "Partita ben giocata, ci serviva. Piatek? Ci aiuta a sviluppare il tipo di gioco che cerchiamo. A Milanello c'è entusiasmo adesso"

Gennaro Gattuso è stato intervistato da Milan Tv al termine di Atalanta-Milan: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Nel primo tempo potevamo fare meglio, siamo stati fortunati a pareggiare alla fine. Nel secondo tempo è venuta fuori una bella partita, abbiamo sofferto pochissimo. Siamo stati organizzati. È una partita ben giocata che ci serviva ma adesso testa a venerdì. Il cammino è lungo”

Su Piatek: “E’ molto importante, penso che ci stia dando una grandissima mano anche per farci sviluppare il tipo di gioco che cerchiamo. È importante, come Cutrone per come è entrato. Mi piace lo spirito che si respira. Non si deve parlare dei singoli ma del collettivo, penso che serva parlare della squadra”

Sul gruppo: “I risultati aiutano. In questo momento c’è entusiasmo, a Milanello c’è un bell’ambiente. Dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Stiamo provando una gestione inglese, con un giorno o due di riposo per fare recuperare. Teniamo i piedi per terra, crediamo in quello che facciamo e vediamo dove arriveremo”

Sulla difesa: “Il punto di partenza è il fatto di vedere gli attaccanti esterni che si alternavano nell’andare a marcare il loro quinto. È tutto racchiuso su questa voglia, questo spirito. Rido quando sento parlare dei meriti della difesa a basta. Gigio spesso ci ha salvato ma tutta la squadra lavora, percepisce sempre i percoli, tutti si mettono a disposizione”

Sul gol di Calhanoglu: “L’abbraccio che ho dato a lui lo condivido con tutti i componenti della squadra che giocano anche meno”