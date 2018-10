Gattuso a MTV: "Perdere il derby così brucia, Gigio deve stare tranquillo. Betis? Servirà una grande partita"

Queste le parole di Rino Gattuso a Milan Tv alla vigilia della gara contro il Betis Siviglia:

Sulla gara di domani: "Sarà dura. E' una squadra che fa tanto possesso palla, è una loro qualità. Sta facendo fatica a segnare, ma è una squadra che ti fa correre tanto, non butta mai via la palla. Servirà una grande partita".

Sul derby: "Brucia per come è arrivata la sconfitta. E' stata una mazzata incredibile, ma dobbiamo guardare avanti. Pensiamo alla gara di domani, anche se un po' di tristezza e rammarico ci sono stati in questi giorni nello spogliatoio".

Su Donnarumma: "Prima del derby, tutti dicevano che Gigio era cresciuto, che sembrava un altro portiere rispetto ad inizio stagione e poi basta un errore per cambiare tutto. L'errore non è stato solo suo. Gigio deve stare tranquillo, è in crescita, alla sua età qualche errore può capitare".

Sul gruppo: "Ne ho sentite tante nei miei anni al Milan. Bisogna solo lavorare con tranquillità, dobbiamo cercare di far rendere tutti al massimo. Perdere il derby brucia, ma dobbiamo cercare di onorare sempre questa maglia".

Sul possesso palla del Betis: "Saranno importanti le distanze, se gli lasciamo troppo spazi possono diventare molto pericolosi. E' una squadra che non mi fa stare tranquillo, se escono dalla prima pressione possono farti male. Domani serve gente fresca che è al 100%".