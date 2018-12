Gattuso a Sky: "Vittoria fondamentale. Felice per Cutrone, ha messo a tacere certe voci. Higuain? Non sarà mai un problema per il Milan"

Queste le parole di Rino Gattuso a Sky dopo la vittoria contro il Parma:

Sulla vittoria: "Siamo stati bravi a restare concentrati fino al 96'. La squdara ha dimostrato carattere, dovevamo fare questo tipo di partita. Il Parma sa difendere bene e riparte veloce, siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio. E' una vittoria fondamentale".

Sul momento dei rossoneri: "Abbiamo sviluppato bene, poi sul 2-1 abbiamo commesso qualche errore in più. Però abbiamo fatto una buona partita anche a livello tecnico, gli errori sono merito anche del Parma che tiene bene il campo e ti fa sbagliare di più".

Sui moduli: "Con l'ingresso di Borini avevamo più presenza in area. Nel primo tempo facevamo il solletico al Parma con un solo attaccante".

Su Cutrone: "Sono felice per lui, ha messo a tacere alcune chiacchiere nei suoi confronti sul fatto che non fosse decisivo da titolare e invece ha fatto due gol contro Dudelange e Parma. Ha voglia, è tarantolato, ha fatto un gran gol. Per l'età che ha può migliorare ancora tanto".

Su Bakayoko: "Sapevamo cosa poteva darci quando lo abbiamo preso. Ha iniziato con qualche difficoltà, ma ora sta dimostrando di essere un giocatore importante. Anche Josè Mauri mi è piaciuto oggi. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento".

Su Higuain: "Non sarà mai un problema per il Milan. Deve risolvere i suoi acciacchi fisici, ma noi ce lo teniamo stretto, lo dobbiamo mettere in condizione per farlo rendere al massimo".

Sulla classifica: "Non mi fa nessun effetto guardare la classifica. La strada è ancora lunga. Dobbiamo recuperare tanti giocatori, anche se devo dire che Abate ha fatto bene. Dobbiamo pensare una partita alla volta".

Sul giocare alle 12.30: "Non volevo fare nessuna polemica. A volte servono più di 48 per recuperare. La cosa positiva è che a quest'ora allo stadio c'erano 12 mila tifosi in più. Non volevo fare polemica, non sapevo fosse cambiato il regolamento perchè da questa estate anche chi gioca al giovedì può giocare alle 12.30".

Sul rigore: "Non avevo visto niente, pensavo fosse andato al VAR per l'ammonizione di Borini. Rivedendolo ci può stare comunque. Io la penso come Pioli, bisogna decidere cosa fare in queste situazioni".