Gattuso alla Rai: "Coppa Italia uno degli obiettivi stagionali. Ci sta mancando l'ultimo passaggio"

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia di Milan-Napoli, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionale, ci ha dato grande soddisfazione e ci ha permesso di andare a giocare una finale, così come la Supercoppa in Arabia Saudita. Sarà una partita molto difficile. Abbiamo visto la potenza del Napoli e la squadra che ha. Sarà un test molto impegnativo per noi. Piatek? Non servono solo i suoi gol, ma quelli di tutti. Giochiamo in un modulo in cui anche le mezzale e gli attaccanti esterni possono riuscire a far gol. Ci manca l'ultimo passaggio in questo momento, sbagliamo tantissimo in transizione. Possiamo e dobbiamo migliorare in quell'aspetto lì".