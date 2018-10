Gattuso alla UEFA: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Modric. Film su di me? Per l'attore dico De Niro"

Gennaro Gattuso è stato il protagonista dell'ultimo episodio di "On the spot", le interviste video ai canali social della UEFA. Queste le sue dichiarazioni.

Con quale giocatore attuale ti sarebbe piaciuto scendere in campo? "Ce ne sono tanti. Tutti dicono Cristiano Ronaldo e Messi, ma a me sarebbe piaciuto anche giocare con Modric. Ha un ruolo diverso ma mi da la sensazione di essere un giocatore incredibile, mentalmente e calcisticamente".

Contro chi invece avresti voluto giocare contro? "Ai miei tempi c'erano degli animali a centrocampo, vi parlo di Davids, Wise, Paul Ince all'inizio della mia carriera. Giocatori, diciamo così, caratteriali. Di questi anni invece, mi sarebbe piaciuto giocare contro Pogba anche se è due volte me. Un altro è Matuidi, sembra che non ci arriva mai ed invece è una piovra, recupera palloni in un modo incredibile".

Chi ti rappresenterebbe in un film di Hollywood? "Penso Robert De Niro, per come parla e come gesticola. Poi anche per la faccia e la fisicità".

La colonna sonora della tua vita? "Penso che la colonna sonora giusta l'abbia scritta Ligabue con 'Una vita da mediano'. Quando ascolto quella canzone, là dentro c'è tutto quello che ho fatto in tutti i miei anni".