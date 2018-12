Gattuso: "C'è troppo pessimismo. Sento la fiducia della società"

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Spal, Rino Gattuso ha commentato così il momento difficile suo e del Milan: "Dobbiamo cercare di far passare meno spifferi, c'è tanta delusione. Abbiamo sistemato la difesa ma ora non riusciamo a fare gol. L'arrabbiatura più grande a Frosinone è come aver approcciato la partita, dobbiamo essere consapevoli di aver fatto un dicembre disastroso. Abbiamo l'occasione per finire a 31 punti, solo una volta negli ultimi anni il Milan c'è riuscito. I giocatori non devono pensare al mio futuro, dai dirigenti sento fiducia, è normale che devono arrivare risultati, devo pensare al bene di questi giocatori. Abbiamo fallito due match ball, sento troppo pessimismo. Bisogna essere lucidi, lavorare con grande professionalità e continuare. Non c'è differenza tra la partita di Frosinone e Udine, lì abbiamo vinto al 90', così come col Genoa. I 4+2 stanno facendo un gran lavoro, ci manca qualità, ci perdiamo con i 4 giocatori davanti. Castillejo saltava sempre l'uomo, ha perso due palle ed è uscito dal campo, ci vuole più serenità".