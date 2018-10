Gattuso: "Çalhanoglu? Ha avuto problemi familiari, sappiamo come aiutarlo. L'ho visto vivo in Nazionale"

Periodo delicato per Hakan Çalhanoglu, queste le parole di mister Gattuso in conferenza stampa: "Nelle ultime due partite con la Nazionale è stato molto vivo, spero di vedere il Calhanoglu visto in Nazionale. Con lui ci parlo sempre, come parlo con tutti, nell'arco di una stagione si possono avere delle difficoltà. Hakan forse ha bisogno più di tutti di parlare e lavorare sulla testa, ha avuto dei problemi a livello familiare, sappiamo dove possiamo aiutarlo. Ha bisogno di più affetto, viene da un periodo non brillantissimo familiare, gli siamo vicini".