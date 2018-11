Gattuso: "Calhanoglu sta meglio, l'ho fatto giocare al 50% ed è colpa mia"

In conferenza stampa a Milanello, il tecnico rossonero Gattuso ha parlato così delle condizioni di Çalhanoglu: "Sta un po' meglio. Se mentalmente si metteva di traverso poteva dirmi di non giocare. Le sue prestazioni sono anche colpa mia e del mio staff, lo abbiamo convinto a giocare anche se era al 50%. Così per Kessie. A livello balistico se Calhanoglu non sta bene fa fatica a calciare. E' tornato, sta un po' meglio. E' un giocatore che ci serve al massimo".