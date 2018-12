Gattuso: "Castillejo? Sto sbagliando io. Non voglio che si faccia trovare impreparato a livello mentale"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Castillejo: "Ci ho parlato. Gli ho detto che si meriterebbe più spazio e che non deve mollare di una virgola. In questo momento sto sbagliando io, ma non voglio assolutamente che lui a livello mentale si faccia trovare impreparato. Non deve pensare a quanto sia stronzo l'allenatore che lo ha fatto giocare 6 minuti"