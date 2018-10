Gattuso: "Come tutti gli allenatori sono legato ai risultati. Ho sempre un confronto onesto con Leonardo e Maldini"

Queste le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa prima del Betis in merito alle voci sul suo futuro e sul rapporto con Leonardo: "Faccio l'allenatore, so che quando non arrivano i risultati sono in discussione. Ho subito pressioni peggiori, qui si fanno dei nomi. Con Leonardo e Maldini c'è sempre un confronto onesto, gli racconto come la vedo, anche loro. Ci possono essere alti e bassi, ma ci diciamo le cose in faccia. Quello che è successo tra me e Leonardo è successo tanti anni fa, c'è grandissimo rispetto e ci diciamo le cose in faccio, il rispetto non deve mai mancare".