Gattuso: "Contro l'Udinese la vittoria più difficile, loro mi hanno impressionato"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così della vittoria rossonera sull'Udinese: "Si, è stata la vittoria più difficile. L'Udinese mi ha impressionato nel primo tempo per come andavano, per come hanno tenuto il campo. Lo sapevamo, perchè dopo l'Inter e la Roma è la squadra più fisica del campionato. La squadra mi è piaciuta, perchè abbiamo sofferto nel primo tempo, controbattendo colpo su colpo. Nel secondo tempo sono calati, come è normale che fosse, e siamo stati bravi a venirne fuori, facendo anche qualcosa in più dal punto di vista tecnico".