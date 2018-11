Gattuso: "Dobbiamo conciliare capacità di sofferenza e tecnica: non sarebbe male"

Gennaro Gattuso, a Milan Tv, ha parlato così degli aspetti positivi di Milan-Juventus: “Ci sono tanti aspetti. In questo momento stiamo facendo le cose a metà. Stiamo cambiando. La squadra da trenta giorni a livello caratteriale ha avuto un cambiamento, riesce a soffrire e a stare in campo, non dà la sensazione di giocare sempre a campo aperto. Abbiamo perso un po’ di brio e di tecnica. Bisogna abbinare entrambe le cose. Non sarebbe male”