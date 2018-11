Gattuso dopo un anno di Milan: "Che bella la settimana a Roma. Rigiocherei la finale con la Juve, ci avevo fatto un pensierino alla coppa..."

Domani Gennaro Gattuso festeggerà l'anno esatto da quando è stato nominato allenatore del Milan. Ai microfoni di Milan TV il tecnico rossonero ha parlato del miglior momento e di quello peggiore da quando siede sulla panchina rossonera: "Il momento più bello è stato certamente quando abbiamo passato una settimana a Roma. Le due vittorie con Roma in campionato e la semfinale di Coppa Italia vinta ai rigori contro la Lazio. Siamo stati a Roma 7-8 giorni insieme, abbiamo giocato e abbiamo lavorato. E' stata una settimana bellissima. La finale di Coppa Italia con la Juve. Loro erano un po' in difficoltà e sinceramente ci avevo fatto il pensierino alla coppa, anche se non stavamo al massimo nemmeno noi. La Juve quel giorno ha fatto una prestazione incredibile e abbiamo commesso qualche errore noi. Quella vittoria ci avrebbe aiutato a livello di mentalità in questo momento storico del nostro club".