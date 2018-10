Gattuso e i moduli: "Abbiamo cambiato schema più volte, sembrava una giostra. Sono perplesso"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa al termine di Milan-Betis Siviglia, ha analizzato così le difficoltà tattiche della squadra: "Sembrava una giostra, ci siamo messi a tre, a quattro, abbiamo provato a giocare con Castillejo sotto punta. Non è una questione di moduli. E' una squadra che ha perso la sua identità, sono due partite che non vedo le mezzali che si buttano dentro. Stiamo facendo male quello che abbiamo fatto bene e che ci ha contraddistinto in questi mesi. E' una prestazione che mi ha lasciato perplesso, da parte mia e dal mio staff c'è grande delusione. Secondo me non ci siamo fatti capire abbastanza, se no non ci si spiega una prestazione del genere".