Gattuso: "I pochi palloni a Higuain? Il 30% colpa sua, il 70% mio e della squadra"

Ecco il pensiero in conferenza stampa di Rino Gattuso in merito ai pochi palloni che sono arrivati a Gonzalo Higuain durante il derby: "Non siamo stati noi bravi a fargli arrivare i palloni, il 30% è colpa di Higuain, il 70% della squadra. E' colpa di tutto il collettivo, tra cui anche me. Non è la prima partita che facevamo con una squadra forte. Secondo me si è innervosito i primi 10/15 minuti dopo due movimenti quando non gli è arrivata la palla. Quando fa quei tipi di movimenti vuole essere premiato. Facevamo fatica a sviluppare, tutte le volte che andavamo sull'esterno quelle non sono le palle di Higuain. Non l'abbiamo messo in condizione di farlo esprimere al massimo, si è innervosito".