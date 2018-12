Gattuso: "Ibra? Non ho mai parlato nè con lui, nè con altri giocatori"

In merito al mancato arrivo di Ibrahimovic, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Non ho mai parlato con Zlatan, ve lo posso anche giurare. Io ho una abitudine: quando ci sono delle persone che fanno un lavoro importante come i nostri dirigenti, io li rispetto ed ognuno deve fare il proprio mestiere. Sapevo che c'era una possibilità, sapevo dal primo giorno che era difficile, ma non c'è nessuna delusione. Io voglio arrivare i miei, poi se arriva qualcuno sono felice. Non sto lì a fasciarmi la testa 'quello non arriva come faccio', la dirigenza sa chi mi piace e chi può essere funzionale. Da luglio non ho mai parlato con nessun giocatore fuori da questo gruppo".