Gattuso: "La mia posizione? Il mio futuro è oggi, l'importante è avere la squadra in mano"

Alla vigilia della gara di domani contro la Spal, Rino Gattuso ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua posizione: "Voglio continuare a lavorare, in questi mesi non sono stato qua a pettinare le bambole. C'è voglia di continuare un percorso coi ragazzi, il momento è negativo ma la testa non va al mio futuro. Ringrazio chi mi ha dato questa possibilità. Anche quando le cose andavano bene ero sempre in discussione, l'importante è avere la squadra in mano. Il mio futuro è oggi, preparare la partita di domani, poi vedremo cosa succederà".