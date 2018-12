Gattuso: "La società non mi ha dato nessun ultimatum. Sento la vicinanza di Maldini e Leonardo"

Sul suo momento e sulle voci di esonero, Rino Gattuso ha spiegato oggi in conferenza stampa: "Ogni giorno parlo con Maldini e Leonardo, ci guardiamo negli occhi, c'è grande onestà, la vicinanza da parte loro la sento, quando una squadra di calcio sente delle voci dal primo giorno di ritiro si va sempre a caccia di alibi. La società mi fa sentire la fiducia. Le voci che sentiamo dobbiamo metterle da parte ed essere compatti. Nessuno mi ha mai detto che ho un ultimatum, nessuno mi ha mai detto 'se non vinci questa vai fuori'. Quando qualche mese fa ero in bilico mi ha detto di continuare a lavorare. Se la società sta in silenzio non ho problemi. La mia più grande preoccupazione che la squadra non riesce a vincere ed esprimere il lavoro del mio staff. I nomi che fate li fate voi, la società non mi ha mai detto che ho 5/6 giornate".