Gattuso: "Mi sento offeso da chi dice che abbiamo giocato per il pareggio nel derby"

Rino Gattuso ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Betis Siviglia di come ha preparato il derby contro l'Inter: "Siamo venuti a mancare sul palleggio, non riuscivamo a partire dal portiere, quando non partiamo dal basso le nostre giocate vengono meno. Non riusciamo il calcio che sappiamo fare. Se la partita fosse finita 0-0 sarebbe stata giudicata diversamente. Do spiegazioni ai tifosi, ma non preparo le partite per pareggiarla. Non posso parlare di chiacchiere da bar. Potevamo fare qualcosa più in fase di possesso, in fase di non possesso la squadra mi è piaciuta tantissimo, erano mesi che non vedevo una squadra così attenta. Le partite hanno delle dinamiche, tante volte l'emozione ti può ingannare, non mi posso sentire tradito. Mi sento orgoglioso di allenare una squadra così, mi sento offeso sentire che la squadra non si è impegnata e ha giocato per il pareggio. Ho visto una squadra che non riusciva ad esprimere il suo gioco quando aveva palla, ma sono riuscito a vedere il carattere della squadra che non vedevo da tanto tempo. Quando vuoi fare 0-0 metti 4-5-1, metti i pullman e ti metti lì. Non mi sembra di aver messo una squadra per pareggiare. Avete visto linee da 5 e barricate? Perchè dovete dire che ho preparato la partita per pareggiarla. Dite che il Milan ha giocato al di sotto tecnicamente ma non che ha giocato per pareggiare".