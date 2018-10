Gattuso: "Non c'è nessun problema Higuain, è la squadra che fatica a girare. Serve una soluzione"

Al termine di Milan-Betis Siviglia, mister Gattuso ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in merito alle difficoltà di gioco evidenziate: "Dobbiamo riuscire a capire quale è la soluzione migliore per migliorare. Oggi abbiamo cambiato tantissimo, non è una questione di modulo, di paura, a livello mentale non riusciamo a reagire. Non siamo padroni del campo. Non riusciamo a creare con la palla, si fanno le cose non con grande fluidità e non va bene".

Su Higuain: "Il problema non è Higuain, è la squadra a far fatica a girare. Qualche soluzione bisogna trovarla per fare qualcosa di diverso".