Gattuso: "Non possiamo non vincere domani. Ma vietato sottovalutare il Dudelange"

Queste le prime parole di Rino Gattuso in conferenza stampa: “Pensiamo a domani. Dobbiamo ricordarci la fatica che abbiamo fatto a casa loro. Sulla carta siamo nettamente più forti, ma loro giocano da squadra. Dobbiamo fare molta attenzione e dobbiamo avere chiara la gara d’andata. Non dobbiamo sottovalutarli. Oggi valutiamo qualche giocatore acciaccato, cambieremo qualcosina. Domani non possiamo permetterci di non vincere la gara, sotto tutti i punti di vista. Non dobbiamo fare figuracce”.

Sul momento: “La difficoltà che abbiamo, con cinque giocatori importanti che hanno infortuni difficili e li abbiamo persi per diverso tempo. Questo è un gruppo di ragazzi troppo bravi. Perché se gli dico di metterci gli scarponi e andare a scalare la montagna, loro lo fanno. Dobbiamo continuare su questa strada e con l’entusiasmo che stiamo avendo. Ero pronto anche alle critiche, perché se Abate avesse sbagliato la partita, eravate pronti a criticare quella scelta. Invece lui ci ha messo tanto, senza paura. Si può sbagliare, abbiamo preso dei gol con degli errori incredibili. Per me non ci sono partite facili e ogni gara ha una sua storia e un suo modo di svilupparsi. Pensiamo partita dopo partita e dopo vediamo”.

Sugli infortunati: “Ho sentito Jack dopo l’operazione e prima dell’intervento. Adesso starà un mese a Pittsburgh e poi tornerà. Era un problema che si portava dietro da tempo, ha stretto i denti per 5-6 mesi e fin quando ha potuto tirare, lo ha fatto. Sarà fermo dagli 8 ai 9 mesi. Musacchio domani leva il tutore e vediamo se settimana prossima può iniziare a fare qualcosa. Romagnoli tra tre settimane è a disposizione, io spero un po’ prima. Caldara è lungo e penso che lo vedremo in campo a febbraio”.