Gattuso: "Paquetà? Non pensate che ci farà vincere subito le partite, serve pazienza"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, Rino Gattuso ha parlato così di Lucas Paquetà: "Ha 21 anni, ha grandi qualità, ma mettevi in testa che non ci farà vincere subito le partite. Ha bisogno di tempo, serve pazienza, bisogna aspettarlo. Non iniziate a fare titoli su di lui. Da quando esiste MilanLab è uno dei migliori cinque, è un giocatore che abbina qualità e forza fisica".