Gattuso: "Partite come queste mi preoccupano sempre, gare facili non esistono. Siamo stati bravi, sul 1-2 stavamo toccando il fondo"

Gennaro Gattuso ha commentato così in conferenza stampa la partita contro il Dudelange: "Quando si giocano queste partite sono sempre preoccupato perchè gare facili non esistono. Sono squadre che per 50 minuti hanno buoni ritmi, poi nel finale di partita fanno fatica. Le difficoltà le abbiamo avute. Tante volte i giocatori devono giocare con continuità per esprimersi al massimo. Bakayoko prima non giocava così, e questo vale per tutti gli altri. Siamo stati bravi perchè sul 2-1 abbiamo cambiato espressione perchè non ci stava, perchè stavamo toccando il fondo. Mi è piaciuta la reazione".