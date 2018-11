Gattuso: "Primo anno al Milan? Sembrano dieci... Crescita ampia, asticella ancora alta"

Il prossimo 3 dicembre, mister Gattuso celebrerà il traguardo del primo anno sulla panchina del Milan prima squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio: "E' passato un anno ma sembrano dieci a livello calcistico. Ho vissuto un anno bello, è un gruppo valido, di ragazzi che stanno dando tutto, è un gruppo che riesce a stare bene insieme. Ci chiamiamo Milan, veniamo giudicati anche in maniera eccessiva ma ci sta per la storia. Per come sono cresciuti i ragazzi in questi mesi, la squadra è cresciuta tantissimo, l'asticella è ancora alta, dobbiamo sopperire a tanti errori, ma si può partire da qualcosa. Il merito è dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi".