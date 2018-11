Gattuso: "Reina è un maestro. Per un allenatore è bello avere giocatori come lui"

Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Reina: "Andando a vedere, tanti giocatori che hanno avuto poco spazio ci stanno dando una mano. Pepe è un maestro, quando parla non parla solo per aprire la bocca ma dice cose sensate, è molto coerente. Siamo molto fortunati, per un allenatore è bello avere giocatori come Reina che quando li chiami sono a disposizione”.