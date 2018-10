Gattuso replica a Berlusconi: "Nulla di nuovo, c'è amore e rispetto. A tratti il mio Milan gli piace"

Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul Milan di Gattuso, questa la replica in conferenza stampa del tecnico rossonero: "Secondo voi posso convincere un presidente così vincente? Non sono arrabbiato, per me non c'è nulla di nuovo. Non lo sento da due mesi ma per quattro mesi mi ha sempre detto che questa squadra deve giocare a due punte. Ho grandissimo rispetto per quello che mi ha fatto vincere, può dire tutto quello che vuole. Gli ho dato le mie spiegazioni, ma il rispetto e l'amore è immenso, non mi offendo. Provo sempre a dargli spiegazioni sulle mie scelte. Non è vero che non gli piace questo Milan, non gli piace perché non c'è il secondo attaccante, secondo me a tratti gli piace".