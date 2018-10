Gattuso: "Se qualcuno parla male di me non mi cambia la vita, io continuo a fare il mio lavoro"

Alla vigilia della gara di Europa League contro il Betis, Rino Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa: "I giocatori devo dare il massimo per la maglia, devo pensare a farli esprimere al massimo. Qualche procuratore mi rompe le scatole. Se qualcuno parla male di me non mi cambia la vita. Sono un allenatore giovane, con degli alti e bassi, continuo a fare il mio lavoro. La forza me la dà il lavoro quotidiano. Sono contento quando si vincono le partite, non quando i giocatori parlano bene di me".