Gattuso su Caldara: "Domani può mettere minuti nelle gambe, vediamo se partirà titolare o entrerà a partita in corso"

Sulle condizioni di Mattia Caldara, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Mattia si sta allenando, non ha i novanta minuti sulle gambe ma si sta allenando tantissimo, fino alla settimana scorsa aveva dei problemi al pube, domani potrà mettere del minutaggio, non so se giocherà dal primo minuto o entrerà a partita in corso".