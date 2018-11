In una lunga intervista esclusiva concessa a Milan TV, mister Gattuso ha parlato così di Andrea Conti: "Prima del nostro gol stavo pensando di cambiare Calabria e Borini per far entrare Laxalt e Conti. Questo dimostra che sta iniziando a stare bene. Deve migliorare nell'uno contro uno, ma sta migliorando".