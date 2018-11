Gattuso su Higuain: "Non sappiamo se ce la farà per la Juventus"

Gennaro Gattuso, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della situazione degli infortunati: "Sta lavorando, in questo momento non sappiamo se ce la farà per la Juve, sta lavorando. Calabria ha cominciato a correre ma gli da ancora un po’ di fastidio, ma siamo fiduciosi. Bonaventura non è al massimo, ha un fastidio al ginocchio. Caldara e Biglia non li avremo per tantissimo tempo. Gli infortunati sono questi, Calabria ci lascia ben sperare”